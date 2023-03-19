Kastamonu’da çocuklar şenlikte stres attı

Deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen afetzede çocuklar ile Kastamonu’da yaşayan çocuklar, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen illerden aileleri ile birlikte Kastamonu’ya gelen depremzede çocuklar, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte stres attı. Depremzede çocuklar başta olmak üzere Kastamonu’da yaşayan çocuklara yönelik düzenlenen şenlikte, ateş gösterisi, bubble show, jonglör ve kukla gösterileriyle çocuklar eğlenme fırsatı buldu. Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu etkinliğe ilgi yoğun oldu. Ayrıca Kastamonu Belediyesi ekiplerince etkinliğe gelen ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için düzenlenen şenlikte çok eğlendiklerini söyledi.