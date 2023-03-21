Karşıyaka Belediyesi önünde tek kişilik işçi eylemi

Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. çalışanı Güven Erincik, iş akdinin haksız yere feshedilip kıdem tazminatsız işten çıkarıldığını iddia ederek belediye önünde tek kişilik eylem başlattı. İşten çıkarılma gerekçelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Erincik, “Çocuğumun olacağını haber aldığım gün beni işten çıkardılar. Kıdem tazminatımı alana kadar eylemimi sürdüreceğim” dedi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.’ye bağlı Tersane Kafe’de aşçılık yapan Güven Erincik’in (30), 25 Ocak günü disiplin kurulu kararı ve ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle iş akdi feshedildi. Bir yıldır mobbing uygulandığını, çeşitli gerekçelerle sürekli hakkında tutanaklar tutulduğunu ve işten çıkarılma gerekçesinin keyfi olduğunu iddia eden Erincik, kıdem tazminatını almak için belediye önünde tek kişilik eylem yapıyor. Eşinin hamile olduğu haberini aldığı gün işten çıkarıldığını söyleyen Erincik, kıdem tazminatını alana kadar eylemini sürdüreceğini ifade etti.

Hukuki süreç başlattı

9 yıldır Kent A.Ş.’de çalıştığını anlatan Erincik, “Tersane Kafe’de son bir yıldır tarafıma uygulanan bir mobbing vardı. Çeşitli bahanelerle tutanaklar tutuldu. 3 gün içerisinde 3 tutanak tuttukları da oldu. Yıllık izin isteyip verilmediğinde küfür ettiğimi iddia ettiler; ancak öyle bir şey yok. Delil tespitinin yapılması için Karşıyaka 3. İş Mahkemesine başvurdum. Kamera kayıtları istendi; ancak belediye, kamera kayıtlarında olayla alakası olmayan farklı noktaları mahkemeye sundu. Kendilerini 4 şahide dayanarak kağıt üzerinde haklı gösterdiler. Madem ben disiplinsiz davrandım, neden kamera kayıtlarının tamamını vermediniz? Bunun üzerine yeni delil tespitinde talebinde bulundum ancak hakim bunu reddetti. Ben de Anayasa Mahkemesine yargılama hakkımın ihlal edildiğine dair bireysel başvuruda bulundum” diye konuştu.

“Aynı yöneticiler oldukça aynı mobbingler devam edecek”

İzmir Valiliğinden eylem yapmak için izin aldığını ve izin verilen her gün ve saat aralığında eylemini sürdürdüğünü kaydeden Erincik, şunları söyledi:

“Pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 13.00-14.00 arası tek kişilik eylem yapıyorum. Bu saat aralıklarında Karşıyaka Belediyesinin önünde duruyorum. İnsanlar gelip soruyor. Bana destek verenler de oluyor, ‘Seçim süreci geçsin bekle’ diyenler de oluyor, ‘Deprem var bekle’ diyenler de oluyor. Benim tek hedefim 9 yıllık kıdem tazminatımı almak. İşe iade davası açmayı düşünmüyorum. Çünkü aynı yöneticiler oldukça aynı mobbingler devam edecek. Kaşının üstüne göz var diye bile tutanak tutabilirler. Böbrek ameliyatı olduktan sonra ‘Rapor aldın, iş düzenimizi aksatıyorsun’ diyorlar. Yıllık izin istiyorum, onu da vermiyorlar. İçeride 40 gün iznim vardı. İşten çıkarken sadece içeride kalan yıllık izin hakkımı ve çalıştığım günlerin ücretini aldım. Kıdem tazminatımı almadım. Kıdem tazminatını alarak eylemime devam edeceğim.”

“Mutlu anımda üzücü bir haber geldi”

Eşinin hamile olduğu haberini aldığı gün işten çıkarıldığını söyleyen Erincik, “Yıllarca bu belediyeyi zarara uğratan kimseye soruşturma açılmadı ama benim 9 yıllık kıdem tazminatım yendi. Evlendim, çocuğumun olacağını öğrendiğim gün beni işten çıkardılar. Bu durum benim çok zoruma gitti. Mutlu anımda üzücü bir haber geldi. Hayatın sonu değil. Karamsarlığa kapılmıyorum. Tazminatımı alana kadar buradayım. CHP bu ülkeye demokrasi ve adaleti getireceğini söylüyorsa buna önce Karşıyaka Belediyesinden başlamalıdır. İnsanlar maaşlarını alamıyor. Özellikle son dönemlerde maaşlarda sorun yaşıyorduk. Hep eksik maaş yatıyordu” ifadelerini kullandı.

Çeşitli tutanaklar tutuldu

Öte yandan Erincik hakkında tutulan tutanaklarda; Erincik’in yıllık izinin uygun görülmemesi üzerine küfür ettiği ve savunma istendiği, vardiya değişikliği talebinin uygun görülmemesi üzerine sağlık ocağından rapor aldığı, Kumru Scooter Biriminde görevli iken 6 dakikalık zaman zarfında evine gittiğinin tespit edildiği ve bazı tutanakların ardından Erincik’e yevmiye kesiminde bulunulduğu görüldü. Yıllık izin verilmediğinde küfürlü konuşmadığını ifade eden Erincik, 6 dakikalık zaman zarfında evine gitmesi konusunda da “Ben eve araba ile mesai saatinde değil yemek molamda yürüyerek gittim. Benden habersiz, kullandığım şirket telefonuna konum takip programı kurdular” sözlerine yer verdi.