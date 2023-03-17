Karşılama töreninde ıslanan Finlandiyalı gazeteciye ayakkabı hediye edildi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü takip etmek için Ankara’ya gelen Finlandiyalı gazeteciye, karşılama töreninde yağmurdan ıslandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ayakkabı hediye edildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün resmi törenle karşılanmasını takip etmek üzere Türkiye’ye gelen Finlandiyalı gazeteci, söz konusu törende yağmur nedeniyle ıslandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciye ayakkabı hediye edilmesi talimatı verdi.