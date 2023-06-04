KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan’ın acı günü

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan’ın kayınpederi, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Tunç Fidaner’in babası Tunçel Fidaner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Fidaner, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Genel merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan’ın kayınpederi Tunçel Fidaner vefat etti.

Şehit pilotun babasıydı

İzmir’de, 2007 yılının Kasım ayında eğitim uçuşu sırasında havada infilak ederek düşen askeri uçakta şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Samsunlu Tunç Fidaner’in babası da olan Tunçel Fidaner, bugün Kıranköy Mezarlığı’ndaki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Uğurlu, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan ve birliğin yönetim kurulu üyeleri, KARADENİZBİRLİK’in çeşitli illerdeki kooperatif temsilcileri, KARADENİZBİRLİK personeli, merhumun yakınları ve sevenleri katıldı.