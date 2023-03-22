Kahramanmaraş’ta ilk teravih namazı çadırda kılındı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ilk teravih namazı, şehrin simgelerinden Abdülhamid Han Camii’nin bahçesine kurulan çadırda kılındı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 4’üncü camisi olan Abdülhamid Han Camii meydana gelen depremde hafif hasar aldı. Depremin vurduğu kentte ilk teravih namazı her yıl olduğu gibi yine Abdülhamit Han Camii’nde kılındı. Namaz öncesi vatandaşlar cami bahçesine kurulan çadıra girdi. Okunan ezanın ardından yaklaşık bin kişilik çadırda vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.