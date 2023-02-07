Kahramanmaraş’ta enkazın altındaki genç 39 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binanın enkazında kalan 16 yaşındaki genç, Isparta Belediyesi arama ve kurtarma ekibi tarafından 39 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, Isparta Belediyesi arama ve kurtarma ekibi de Kahramanmaraş’ta bir binanın enkazında kalan 16 yaşındaki Furkan’ı kurtardı. Ekipler, iletişim kurduktan sonra Furkan’la bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye sevk etti.