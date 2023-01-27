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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 27.01.2023, 18:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilimiz Arif Şen ağabeyimizi kaybettik. Arif Şen ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.