İzmirliler iftar sofrasında buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk iftar yemeğini Konak Meydanı’nda düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının ilk gününde Konak’taki Atatürk Meydanı’nda düzenlediği iftar yemeğinde 5 bin vatandaşı buluşturdu. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu. İlk iftar yemeği öncesinde İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Ramazan ayımız mübarek olsun. Bu Ramazan elbette bizim ve milletimizin açısından buruk geçecek. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi yüreğimizi dağladı. Bütün ülkemizi, milletimizi hüzne ve acıya mahkum etti. Ardından yine Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşadığımız sel felaketinde kaybettiğimiz canlarla bu üzüntümüz katlanarak arttı. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki böyle günler acıların paylaşıldığı ve paylaşarak azaldığı günler. Bugün Ramazan’ın ilk iftarını burada hep birlikte açacağız. Aynı zamanda Hatay’da, Osmaniye’de ve Adıyaman’da hep birlikte açacağız. Bu bereket sofrasında bizlerle beraber bu sofraya oturduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan’ın ilk günü Konak Meydanı yanı sıra deprem bölgeleri Osmaniye, Adıyaman ve Hatay’da 25 bin kişiye iftar sofrası açtı.