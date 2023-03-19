İzmir Valiliğinden depremzedeler için Ramazan kampanyası

İzmir Valiliği, afet bölgesinden İzmir’e gelen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyayla depremzede vatandaşların Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

İzmir Valiliği tarafından duyurulan yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların yaptıkları yardımlarla afet bölgesinden İzmir’e gelerek kamu misafirhanelerinde barınan, akrabalarının yanında kalan, hayırsever vatandaşların sağladığı imkanlar dâhilinde barınan veya kendi imkanlarıyla barınan vatandaşların ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Afet bölgesinden ilimize gelen vatandaşlarımıza, valiliğimizce koordine edilen kamu kurum misafirhanelerinde ve kamu sosyal tesislerinde barınma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca on binlerce vatandaşımızın bazıları akrabalarının yanında, bazıları hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı imkanlar dahilinde, bazıları ise kendi imkanları ile ilimizde barınmaktadır. Kampanya ile katılım sağlayan vatandaşlarımızın yaptıkları yardımlarla afet bölgesinden ilimize gelen kamu misafirhanelerinde barınan, akrabalarının yanında kalan, hayırsever vatandaşlarımızın sağladığı imkanlar dahilinde barınan veya kendi imkanlarıyla barınan vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflemektedir. Kampanyaya katılım sağlayacak vatandaşlarımız; ister kampanyamıza bağışlayacağı yardım kolileri ile ister iaşe desteğinde bulunarak isterlerse de kamu kurum misafirhanelerimizde barınan vatandaşlarımızın (belirleyecekleri kişi sayısı kadar) Ramazan ayı boyunca tüm yemek ihtiyaçlarını üstlenerek kampanyaya katılım sağlayabileceklerdir. Kampanyadan elde edilen bağışların kullanım alanlarının, aşağıda belirtilen şekilde olması planlanmakta, bu planlama ile elde edilen bağışlardan maksimum fayda sağlanacağı değerlendirilmektedir. Yardım kolileri afet bölgesinden ilimize gelen ve evlerde yaşayan, kendi yemeklerini yapabilecek vatandaşlarımıza ulaştırılacak, iaşeler kendi imkânlarıyla yemek çıkarabilen kamu misafirhanelerimizde kullanılacak, kamu misafirhanelerimizde barınan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmak isteyen hayırseverlerimiz ise valiliğimizce uygun görülen tesislere yönlendirilerek kampanyaya katılımları sağlanacaktır" denildi.

"İzmir Valiliği Kahramanmaraş Deprem Bağış" kampanyasında "TR460001200153400005100009" nolu IBAN’a bağışta bulunabilecek. Ayrıca ayni bağış iletişim numaraları +90 507 354 32 18 ve +90 553 669 33 98 olarak açıklandı.