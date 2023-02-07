İzmir Hayvan Arama Kurtarma ekibi, hayvanlar için deprem bölgesinde

İzmir’den Hayvan Arama Kurtarma ekibi, enkaz altında kalan hayvanlara yardım için Gaziantep’e gitti.

İzmir’de özellikle ölüme terk edilmiş ve engelli çiftlik hayvanlarına kucak açan ‘Angels Farm Sanctuary’nin kurucusu Sibel Çakır, yakın zamanda hayvan arama kurtarma ekibini de hayata geçiren Çakır, ekibiyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’e giderek enkaz alanlarında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, “Üzüntümüz giderek katlanıyor. Çok büyük bir afet yaşanıyor. Desteklerinizle umut olmak için yollarda olacağız. H.A.R.K. (Hayvan Arama Kurtarma) ekibi olarak toplandık. Deprem bölgesinde hayvanlara da insanlara da el uzatacağız. Yanımızdaki mamaları deprem bölgesindeki hayvanlara ulaştıracağız. Umarız son afet olur” dedi.