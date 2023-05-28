Isparta’da seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi Ispartalı vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi Ispartalı vatandaşlar tarafından kutlandı. Ispartalılar sokaklara dökülerek ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları ile meşaleler ve havai fişek gösterileri ve konvoy oluşturarak zaferi kutladı. Kaymakkapı Meydanı çevresinde oluşan coşkulu kalabalık, karşısında Cumhur İttifakı destekçileri, Isparta’da Kaymakkapı Meydanındaki bu kutlamayla seçim sonuçlarının ardından birlik ve beraberlik mesajlarını vurguladı. Cumhur İttifakı liderleri ve destekçileri, geleceğe umutla bakacaklarını ifade ederek, ülkenin gelişimi ve milletin refahı için çalışacaklarını belirttiler.