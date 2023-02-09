İspanyol ekip, baba ve kızı 69 saat sonra enkazdan çıkardı

İspanya’dan gelen 25 kişilik özel arama kurtarma ekibi, 69 saat sonra enkazdan baba ve kızını canlı çıkardı. İspanyol ekip, sevinçten birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çalışkan Apartmanı’nın enkazından 69 saat sonra iki kişiye canlı ulaşıldı. Arama kurtarma köpeği ve dinleme cihazıyla baba ve kızının yeri tespit edildi. İspanya’dan gelen 25 kişilik arama kurtarma ekibi, 6 saatlik bir çalışmanın ardından Afganistan vatandaşı olan Henna Muhammedi (21) ve babası Murat Muhammedi’ye (45) ulaştı. Sağ salim bir şekilde çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan baba ve kızı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Baba ve kızı kurtaran İspanyol ekip, sevinçten birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşırken vatandaşlar tarafından alkışlandı.