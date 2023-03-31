İskenderun sahil şeridinde depremde çöken bölgelerden denizin ilerlememesi için çalışma başlatıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle kuvvetli rüzgar sahilde büyük zarara yol açtı. Bir kafe ve bir çay bahçesinin zarar gördüğü sahil kıyısından deniz suyunun ilerlememesi için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 il etkilendi. En fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay geliyor. Hatay il merkezinin yanı sıra ilçelerinde de deprem etkili oldu. İskenderun ilçesinde de bir çok bina yıkılırken depremin olduğu günden bugüne denizin ilerlemesinden dolayı bir çok sıkıntı yaşandı. En son kuvvetli rüzgarla birlikte denizin ilerlemesi üzerine bir kafe ve çay bahçesi sular içinde kaldı. Sular altındaki Atatürk Bulvarında deniz suyunu tahliye çalışmaları devam ediyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden destek için Hatay’a gelen ekipler vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Deniz taşkınları nedeni ile sahildeki mobil banka şubelerine ulaşmak isteyen vatandaşlarda zor anlar yaşıyor. Kahramanmaraş’tan İskenderun’a gelen Cuma Güngör, Kahramanmaraş’a göre İskenderun’da hiç bir şey olmadığını belirterek, İskenderun’da zararın daha az olduğunu söyledi. Denizin ilerlemesinin durdurulması için depremde denize gömülen dalga kıran görevi gören kayalar denizden çıkarılarak denizin önüne set oluşturuldu.