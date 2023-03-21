İşitme engelli depremzedelerin "sesi" oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Meleknur Topal, deprem bölgesinde işitme engelli bireyler ile iletişim kurarak, ihtiyaçlarını belirledi.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Düzce İl Müftülüğü görevlileri, saha çalışmalarına katılarak hem depremzedelere yardım ulaştırıyor hem de birebir görüşmeler ile ihtiyaçları tespit ediyor. Müftülükte görevli işaret dili bilen Meleknur Topal ise işitme engelli bireylerin yardımına koşuyor. Son olarak 3 çocukları işitme engelli olan aileyi ziyaret eden Topal, işaret dilini kullanarak ihtiyaçları tespit etti. Ailenin talepleri Düzce İl Müftülüğünce yerine getirildi.