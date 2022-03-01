İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Çankırılı olduğunu biliyor muydunuz?

Boris Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur (Osman Kemal'in torunudur).

Johnson'un ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyüne kadar uzanmaktadır. Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.



Johnson bir seçim kampanyası esnasında bir radyo programında büyük büyük dedesinin gerçek bir Müslüman olduğundan ve Kuran'ı ezbere okuduğundan bahsetmiştir.

O dönem herkesi şaşırtan Boris Johnson, Trump'a benzetilen saçları için de büyük büyük ninesinin köle bir Çerkes kızından geldiğini söylemiştir. Tüm Johnson ailesinin sarı saçlarının Hanife Fered adlı mavi gözlü, sarı saçlı Çerkes kadınından geldiği ifade ediliyor.

Boris Johnson’un Dedesi Ali Kemal Kimdir?

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dahiliye nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te Nurettin Paşa'ya bağlı askeri birliklerce linç edildi.

Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca 'Artin Kemal' şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştır.