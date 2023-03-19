İmamlar ‘Ya Allah Bismillah’ deyip orman yangını gönüllüsü oldu

Antalya’da 30’u aşkın cami imamı, orman yangını gönüllüsü oldu. Ellerine hortumları alan imamlar, ‘Bismillah’ deyip belirtilen hedefe köpükleri sıktı. Yaklaşık 8 saatlik pratik ve uygulamalı eğitim alan imamlar, olası bir orman yangınına artık ‘bilinçli’ bir şekilde müdahale edecek.

Orman Genel Müdürlüğünün 100 bin orman gönüllüsüne eğitim verme ve büyük yangınlarda gönüllerin katılımını sağlaması adına başlattığı projeye, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 30’u aşkın cami imamı da katıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde 8 saatlik pratik eğitime katılan imamlar, yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgiler aldı. Ardından arazözler, su yakıt ikmal araçları ve teçhizat hakkında eğitime tabi tutulan imamlara, bu araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı yönündeki bilgileri uygulamalı olarak aldı. Ellerine hortumu alan imamlar, ‘bismillah’ deyip sırayla belirtilen hedefe köpük sıktı.

“Amacımız yangınların çıkmasını önlemek, çıktığında ise hızlı müdahale ile söndürmek”

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde eğitimci mühendis Zeki Tuncer, Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılında başlattığı proje sonrası gönüllülere eğitim verilmeye devam edildiğini bildirdi. Hafta sonu gerçekleşen 8 saatlik eğitime 30’un üzerinde din görevlisi ve 3 cezaevi infaz koruma memurunun katıldığını belirten Tuncer, alınan eğitimlerle ilgili ise şunları söyledi:

“Sabah pratik eğitim veriyoruz. Yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında yapılacak işlerle ilgili bilgiler verdik. Öğleden sonraki programımızda ise yangında kullanılan alet edevatlar, arazözler, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçlarıyla ilgili, gönüllülerin orman yangınında kullanabileceği araç ve işler uygulamalı olarak veriyoruz. 1 günlük 8 saatlik bir eğitim. Yangının uzun sürdüğü, afete dönüştüğü kısımlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde destek vermesi önemli. Amacımız yangınların çıkmasını önlemek, çıktığında da henüz küçükken hızlı müdahale ile söndürmenin bilgilerini vermek.”

“Buradan aldığımız bilgileri cemaatimize aktaracağız”

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki caminin imamı Ramazan Güçlü, Orman Genel Müdürlüğü personellerinin orman yangınlarındaki göstermiş olduğu etkin çalışmaya destek vermek için gönüllü olduklarını söyledi. Antalya İl ve Muratpaşa ilçe müftülüğünün bu oluşumu desteklediğini aktaran Güçlü, Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat ettiklerini ve eğitim aldıklarını söyledi.

Güçlü, ilk olarak kendi görev yaptıkları mahalle, köy gibi yerlerde yangınların çıkmaması adına alınabilecek tedbirleri öğrendiklerini belirterek, “Bunları tabi ki cemaatimize aktaracağız. Bir yangın çıktığı zaman yangına nasıl müdahale edilebileceğini öğrendik ve çok güzel kazanımlar elde ettik. Bu hocalarımız tüm afetlerde bulunduğu gibi bundan sonra orman yangınlarında daha eğitimli bir şekilde yer alacak. Türkiye genelinde bütün kurumlara ve insanlara örnek olması için yola çıktık, hamdolsun bunun şuanda sevincini yaşıyoruz” dedi.

İslam dininin israfa karşı olduğunu hatırlatan Güçlü, orman yangınında kullanılan sıvıların doğru bir şekilde kullanımını öğrenerek israfın önüne geçmeyi de öğrendiklerini ifade etti.

“Bütün halkın bu eğitimleri alması gerekiyor”

Eğitime katılan Antalya Cezaevi Arama Kurtarma Ekibinde yer alan infaz koruma memuru Onur Karay, ekip olarak deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra, Orman Yangını Gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldıklarını söyledi. Eğitimin önemine değinen Karay, “Depremde de çok fazla insana ihtiyaç vardı, orman yangınlarında da büyük olunca ihtiyaç oluyor. Bütün halkın bu eğitimleri alması gerekiyor. Bilinçli olup devletimizin her zaman yanında olmalıyız” diye konuştu.