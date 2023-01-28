İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik’te "Halkın Esnafı Projesi" tanıtımına katıldı

Bilecik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla esnafı buluşturan ‘Halkın Esnafı Projesi’nin tanıtım programı Bilecik’te gerçekleştirildi.

Hazırlanan proje için Bilecik’e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, program kapsamında önce Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’yı makamında ağırladı. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP PM Üyesi Gökhan Güney, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve beraberindeki konukları, Belediye binası girişinde karşıladı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız BİKART’la daha rahat ve huzurlu alışveriş yapabilecek

Ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan "Halkın Esnafı Projesi" tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, “Bilecik’te İstanbul ile Bilecik arasında kurduğumuz bu köprünün, insanca yaşama hedefine de ayrıca uzanan bir köprü olduğunu bilelim. Değerli Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı, bu konuda bizimle çok güzel bir işbirliği hazırlamış ve düşünmüştür. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu sistemle Bilecik halkımız eğer buna sahip çıkar ve bu kartı yüksek sayıda elde ederse çok verimli bir sahaya erişeceğini bundan dezavantajlı vatandaşlarımızın faydalandığı gibi kart sahibi vatandaşlarımızın sadece Bilecik içerisindeki imkanlarıyla değil aynı kartla İstanbul’un ulaşımdan birçok noktaya kadar birçok imkanlarından faydalanabilecek" dedi.

‘’Bu projemiz ile küçük esnafımız, zincir markete karşı ayakta kalma fırsatı bulacak’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ise tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; ‘’Halkın Esnafı Projesi; büyük sermayenin dişlileri olan zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren, pandemi döneminde ağır bir darbe alan yerel esnafımızı tekrar canlandırmak, onlara nefes alabilecekleri bir alan oluşturmak açısından oldukça önemli bir rol oynadı. Vatandaşlarımızın temel gereksinimleri gıda olduğu için ilk etapta bakkal ve manav esnafımızla projeye başladık. Gördük ki hem vatandaşımız hem bakkal esnafımız bu projeden oldukça memnun. Ardından kömür ve yakacak satan esnafımızı da projeye dahil ettik. Önceden yalnızca kömür yardımı yapabildiğimiz için yalnızca kömürle ısınan evlere ulaşabiliyorduk. Ancak projemizle birlikte vatandaşlarımız artık doğalgaz faturalarını, hatta elektrik ve su gibi diğer faturalarını da BİKART sayesinde ödeyebilecek. Küçük detayların halledilmesiyle de en kısa zamanda ecza, giyim, kırtasiye, berber ve kuaför gibi alanlarda faaliyet gösteren yerel esnafımızı da projemize dahil edeceğiz. Buradan tüm yerel esnafımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendilerini belediyemize bir çay içmeye ve Halkın Esnafı projemize dahil olmaya davet ediyorum. Çünkü projemizin ağını ne kadar genişletebilir ve geliştirebilirsek o kadar vatandaşımıza dokunacak ve onlara destek olacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Bozüyük’teki programlara katılmak üzere Bilecik’ten ayrıldı.