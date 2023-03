Hırsızlara karşı kilit güvenliğini artırmanın en iyi yolu: ’Çelik rozet’

Anahtarcılar, kapılarda hırsızlara karşı kilit güvenliğini artırmanın en iyi yolunun ’çelik rozet’ olduğunu söyledi.

Halk arasında ‘çilingir’ olarak nitelendirilen anahtarcılar, anahtarını çoğalmak isteyenlere, dışarıda kalanlara, zaman zaman da güvenlik güçlerine kilit açma konusunda yardımcı oluyor. Her meslekte olduğu gibi anahtarcılık mesleğinde de ‘çırak yetiştirme’ sorunu yaşansa da anahtarcılığın ‘tükenmeye yüz tutmuş meslekler’ arasında olmadığına dikkat çeken anahtarcı İsmail Kudal, insanların kapı ve kilit kullandıkça anahtarcılara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

“En çok anahtar çektirmek için başvuruyorlar”

Anahtarcılara en çok yedek anahtar çektirmek için başvurulduğuna dikkat çeken 50 yıllık anahtarcı İsmail Kudal, “Anahtarcılık mesleği, elektronik olarak yenileniyor. Her gün daha üst kademeye çıkıyor. Onun için anahtarcılıkta gelişme devam ediyor. Ben yaşlı olduğum için bu gelişmeleri çok takip edemiyorum. İnsanlar evinin güvenliğini sağlamak için bizlere geliyor. Yedek anahtar çıkartmak için geliyorlar. Anahtarını kaybeden de kapısını açtırıyor. Kapının arkasında anahtar kalıyor ve kapı kapanınca biz açmak için gidiyoruz. İnsanlar en çok anahtar çektirmeye geliyor. Bazı günler 10 tane bazı günler de 20 tane anahtar çekiyoruz. Bu her gün değişebiliyor. Ama her ne yaparsan yap en iyisini yaparsan muhakkak bir karşılığını bulursun. Eski zamanlara göre şu an işlerde azalma var. Bu durum, korsan olarak bu mesleği yapmaya çalışanlardan kaynaklanıyor. Şu an fiyatlar pahalı. Vatandaş 2 anahtar yaptırsa 35 lira ödüyor” dedi.

“Güvenliği arttırmanın en iyi yolu kapıya çelik rozet takmak”

Kapı kilitlerinin etrafına 80 TL’ye temin edilebilecek çelik rozet takmanın hırsızların kapıyı açmakta zorlanmasını hatta açamamasını sağlayabileceğini anlatan Kudal, “Çekili kapılar kilitlenmediğinde her zaman kolaylıkla açılabilir. Muhakkak kapıların kilitlenmesi lazımdır. Müşteri buradan kilit alırken ‘benim kilidim açılmasın’ diyor. Kilitler ustalar tarafından veya zorlama ile kırılabilir. Bunda kırılmayacak diye bir şey yoktur. Şu an kapıların üstünde güvenlik rozetleri vardır. Bunlar kapıların önlerinde güvenliği sağlayan, koruyucu aletlerdir. Çelik zırhlıdır ve delip kırmak zordur. O yüzden çelik kapı da olsa güvenlik rozetleri alıp taktırmak, hırsızlar için alınabilecek en iyi önlemlerdendir” şeklinde konuştu.

“Çırak yetiştirmek zor”

Çırak olsa bile mâli açıdan çırak çalıştırmanın zor olduğunu ifade eden İsmail Kudal, “Ben daha önce çakmak tamiri yaparken 3 çırak çalıştırıyordum sigortalı bir şekilde. Sokaktan engelli birisini yetiştirdim, evlendirdim. Şimdi çok mutlu ve çocuğunun ismini İsmail koydu. Ben 1994’te kendi işimden emekli oldum. O günden bugüne kadar insanlara hizmet ediyorum. Benim oğlum da bu işi yapıyor. Şu an resmi şekilde çırak alıp çalıştırmak, eksiklerini temin ettirmek zordur. Bu meslek unutulmaya yüz tutmaz. Ufak bir çocuk buraya annesiyle geldiği zaman ‘nasıl yapıyor’ diye bizi izliyor. Ben ona anahtar çekerken her şeyi gösteriyorum. Ancak ilerleyen yıllarda parmak izi, ses, göz algılama gibi teknolojilerle teknikler değişebilir. O zaman belki anahtarcılık mesleği yok olmaya yüz tutabilir” diye konuştu.

Anahtar çektirme tarifesi

Samsun’da anahtar çektirme fiyatları yale anahtar 15 TL, bilyalı-oda anahtarı 20 TL, faim anahtarı 25 TL, tekli kasa anahtar 100 TL ve çiftli kasa tekli anahtar çekimi de 130 TL olarak tarifelendiriliyor. Ayrıca Samsun’da dışarda kalınıp, kapı açtırma ücreti de yol masrafı hariç 100-150 TL arasında değişiyor.