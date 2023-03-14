Hemşirenin zorlu Covid-19 mesaisi kısa film oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Bülent Şeker, eşinin de hemşire olması sebebiyle Covid-19 sürecinde kızının sağlık çalışanlarına vefayı anlatan mektuptan yola çıkarak yazdığı senaryoyu kısa filme aktardı. Film, sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Çaycuma ilçesinde özel bir şirkette satış ve pazarlama müdürü olarak çalışan Bülent Şeker, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan eşi Ayda Şeker ile zor günler geçirdi. 10 yaşındaki Erva, annesinin de yoğun bakım hemşiresi olması nedeniyle il geneli düzenlenen mektup yarışmasında "Sağlık çalışanlarına vefa" konulu mektubuyla birinci oldu. Kızına annesinin yokluğunu aratmayan Bülent Şeker, birbirlerinden uzak kaldıkları o günleri kısa filme aktarmak istedi.

Çalıştığı şirketin ana sponsoru olmasıyla birlikte kızının mektubundan yola çıkarak hazırladığı filmin çekimlerine başlayan Bülent Şeker, geride kalan salgını kısa film ile anlattı. Sağlık çalışanlarına hediye edilen kısa film kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hemşire olan eşi Ayda’nın Covid-19 sürecinde kendilerinden uzakta hastanede geçirdiği günleri anlatan filmde, Erva’nın annesine olan özlemi ve salgınla olan mücadelelere yer verildi.

Kemal Danacı’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde Erva Şeker de rol aldı. Yaşadıkları günleri İhlas Haber Ajansına anlatan Bülent Şeker, "Pandemi döneminde ikinci defa Covid olduğumda kızım bir mektup yarışmasında il birincisi olmuştu. Sağlık çalışanlarına vefayı anlatan bir mektup yarışmasıydı. O yarışma gerçekten bizim için çok güzel neticelenmişti. Kızım pandemide yaşadığı zor süreci anlatınca bende kısa metraj bir senaryo yazmaya karar verdim. Bizim için gayet başarılı bir senaryo oldu. Yaklaşık iki sayfalık bir mektuptu. Biz içinden kareler alarak filmimizi tamamladık. İlk etapta 19 dakikada çektik. Daha sonra kısalttık. Ben bir özel şirkette satın alma müdürlüğü yapıyorum. Sağolsunlar bizi aileden gördüler. Filmin tamamına sponsor oldular. Bu projedeki amacımız sosyal sorumluluk projesiydi. Sağlık çalışanlarına güzel bir hediyemiz olur. Biz de böyle mutlu olmuş oluruz. Bu vesile ile de bir nebze de olsa sağlık çalışanlarının hayatlarına dokunabildiysek ne mutlu bize. İyi ki varsınız bizim kahramanımızsınız" dedi.