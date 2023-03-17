Hayırsever vatandaş sokak köpekleri için 30 kilometre yol kat ediyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol kenarında bulunan köpekler, hayırsever vatandaş tarafından besleniyor. Duyarlı vatandaş, her gün 30 kilometre yol kat ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde kalan Mustafa Paksoy, ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşdelen köyü yakınlarındaki Hakkari-Şırnak karayolu güzergahında sürü halindeki köpekler için yaz-kış mama ve konserve götürüyor. Her hafta aracına binip çöplerden topladığı artıkları köpeklere götüren hayırsever Mustafa Paksoy, daima bu yolda gidip gelirken bu köpeklerin açlıktan kemikleri kaldığını gördüğünü söyledi.

Köpeklerin çok aç kaldığını ifade eden Paksoy, gönüllü olarak yaptığını kaydetti.