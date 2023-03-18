Hatay’da sağanak yağış etkili oluyor

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da, sağanak yağış etkili olurken, ekiplerin de çadırkentlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürüyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Hafta başından beri kapalı ve yer yer yağışın etkili olduğu kentte, yağış öğleden sonra etkisini arttırmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlükle ilerledi. Binlerce insanın yaşadığı çadırkentlerin etrafında su birinkintileri meydana geldi. Bir çadırkentin aktivite merkezinin önü suyla dolunca, görevliler suyu tahliye etmeye çalıştı. İş makineleri ve görevlilerin zamanında müdahalesiyle olumsuzluk yaşanmadan gerekli önlemler alındı. Çadırların önüne yerleştiren kanallardan yoğun şekilde su aktığı görüldü. Reyhanlı ilçesinin bazı köylerine misket büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Hatay’da sağanak yağışın aralıklarla salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.