Hatay’da bir çocuk depremden 18 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremden yaklaşık 18 saat sonra bir çocuk enkaz altından sağ çıkartıldı.

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay’ın Samandağ ilçesinde de yıkıma neden oldu. Tüm ilçede birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, 5 katlı apartman enkazında mahsur kalan bir çocuk ekipler tarafından 18 saat sonra kurtarıldı.