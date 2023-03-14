Hastanede tedavi olan Ömer Halis, Galatasaraylı futbolcular ile görüştü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Kırıkhan’da bina enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Ömer Halis Kısa, Galatasaraylı futbolcular ile görüştü.

Niğde Ömer Halisdemir Hastanesinde tedavi altında olan Ömer Halis Kısa, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile görüntülü konuştu. Futbolcular Küçük Ömer’e imzalı forma gönderme sözü verdi.

Ömer, yıldız futbolculara kendinisinin de futbolcu olmak istediğini söyledi. Futbolcu Kerem ise Ömer’i maçlara davet ederek Maça çıkarken Ömer’i önüne alarak sahaya beraber çıkma sözü verdi.

Küçük Ömer’in Bor Fizik Tedavi hastanesinde tedavisi sürüyor.