Hastalara paletli ambulanslarla müdahale ediliyor

Şanlıurfa’da normal ambulansların ulaşamadığı hastalara UMKE’ye ait paletli ambulanslarla ulaşılıyor.

Şanlıurfa’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan kırsal mahallelerdeki hastalar, UMKE görevlileri tarafından hastanelere ulaştırılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ile UMKE Kriz Koordinasyon Merkezini arayan hastalar ekiplerden yardım istiyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 acil servisi ekipleri ihbarları değerlendirip bölgeye en yakın ekibi sevk ediyor. Karlı yolları aşan ekipler, hastaları paletli ambulansa alıp hastaneye sevkini gerçekleştiriyor. İl genelinde yüzlerce vakaya ulaşan ekiplerin gece boyunca mesailerine devam edeceği öğrenildi.