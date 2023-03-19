Hasta depremzedenin imdadına jandarma yetişti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye gidemeyen Huri Karaman adlı yaşlı depremzede, jandarma ekiplerince götürüldüğü sahra hastanesinde tedavi edildi. Karaman, tedavisinin ardından yine ekipler tarafından evine bırakıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan vatandaşlar da etkilendi. İlçenin Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Huri Karaman adlı yaşlı kadın ise yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bir türlü hastaneye gidemedi. Durumun öğrenilmesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, evinden aldıkları Huri Karaman’ı Sağlık Bakanlığı tarafından ilçede kurulan sahra hastanesine götürdü. Sahra hastanesinde sağlık ekiplerince tüm muayeneleri ile tedavileri yapılan ve gerekli ilaçları temin edilen Karaman, tedavisi tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından tekrar evine bırakıldı.