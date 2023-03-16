Gönüllüler, deprem bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

"Asrın afeti"nden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde gönüller tarafından yaraların sarılması için çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da devlet millet işbirliği ile yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir çok ilden olduğu gibi İstanbul Çekmeköy’den de gelen gönüllüler, depremzedeler için saha da görev yapıyor. Samandağ ilçesinde insanlara yetişmeye çalışan gönüllüler, ihtiyaçları olan vatandaşları tek tek tespit edip hazırladıkları yarımları ulaştırıyor.

Gönüllülerden Rabia Güngör, "Deprem gününden beri buradayız arama kurtarma çalışmalarına katıldık ondan sonra şuan yardımlar için çalışıyoruz. Biz bölgeden kopmak istemiyoruz ve daha buradayız elimizden ne geldiyse bunu yapmaya çalışacağız" dedi.

Görev alanlardan Muhammet Özer de, "Bölge halkına erzak gibi eşyaları yetiştirmeyi çalışıyoruz. Bu yardımlar gönüller tarafından geliyor ve bizde ihtiyacı olan insanlara yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.