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Gezi Parkı olaylarının olaylı imamı CHP'den milletvekili adayı oldu!
Gezi Parkı eylemlerinde adını sıkça duyduğumuz ve "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim." açıklamasıyla gündem olan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım milletvekili aday adayı oldu.
Haberde İnsan 24.03.2023, 09:09
14 Mayıs seçimleriyle ilgili siyasi partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları milletvekili olmak isteyenler arasında flaş bir isim de eklendi.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Gezi Parkı eylemlerinde Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde o dönem müezzin olan Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
KILIÇDAROĞLU ve CANAN KAFTANCIOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ
Hastalığı döneminde 2022'de böbrek nakli olan Fuat Yıldırım'ı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etmişti.