Gemport’ta Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma töreni yapıldı

Gemport Liman sahasında Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma töreni yapıld. Römorkör alanında yapılan törende denize çelenk atıldı.

Törene AK Parti önceki dönem Bursa milletvekili Zafer Işık, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Hasan Hamaloğlu, GTSO Meclis başkanı Mehmet Anar, Yılport Gemport ve Yılport Gebze Genel Müdürü Remzi Cem Göktaş, Gemlik Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri A.Ş. Müdürü Kaptan Hakan Işıkcı ile Gemlik Bölge Liman Başkanı Bora Ayper ve çok sayıda römorkör personeli katıldı.

Römorkör ile deniz açılan heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşını okudular. Törende konuşan Gemlik Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri A.Ş. müdürü Kaptan Hakan Işıkcı ”İlki 25.12.2007‘de Kaptan Lütfü Berk anısına panel olarak yapılan ve 2009 yılından itibaren de “Kılavuz Kaptanlar Haftası olarak düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 14.sü yapılan Meslek Şehitlerimizi Anma törenimiz ile Kaptan Cevdet Çubukçu, Kaptan Vahit İğneci, Kaptan Lütfü Berk, Kaptan Fahrettin Aksu, Kaptan Levent Ruhi, Kaptan Behzat Özgür, Kaptan Atilla Karhan ve Kaptan Cafer Kıribrahim’i rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz” dedi.

Işıkcı konuşmasında, “Kılavuz Kaptanlar Haftası’nın kutlanmasının ve Meslek şehitlerimizi anmamızdaki gayemiz, kılavuzluk hizmetlerinin can, mal ve çevre güvenliğine katkılarını kamuoyuna tanıtmak, meslektaşlarımızın da kendi iş güvenliğindeki farkındalıklarını arttırmalarını sağlamaktır. Dolayısı ile kamu yararı gözeterek yapmakta olduğumuz mesleğimizin, tüm dünyada olduğu gibi, hizmet kalitesinin davamı için ticari kaygı ve baskılardan uzak tutulmasını önemsiyoruz. Çok değerli zamanınızdan fedakârlık ederek bu anlamlı günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Işıkcı ve beraberindekiler Kılavuz kaptanlar haftası ve Meslek şehitlerini anma programı çerçevesinde deniz çelenk attılar.