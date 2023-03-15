Geçtiğimiz ay kaybolmuştu, Sakarya Nehrinde aranıyor

Geçtiğimiz ay kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 61 yaşındaki Mithat Ertürk, AFAD ve Polis Dalgıç ekiplerince Sakarya Nehrinde aranıyor.

Geçtiğimiz ay kayıplara karışan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 61 yaşındaki Mithat Ertürk’ü arama çalışmaları sürüyor. İncelenen güvenlik kamera kayıtları sonrasında Ertürk’ün, Sakarya Nehri’ne doğru gittiğini tespit eden ekipler arama çalışmalarını nehirde yoğunlaştırdı. Jandarma, AFAD ve Polis Dalgıç ekiplerince araması devam eden Ertürk’ten henüz bir ize rastlanılmadı.