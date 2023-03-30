Gazilerden CHP’ye sert tepki

Erzurumlu terör gazisi Uzman Çavuş Ensar Güney’in iftar yemeği için gittiği lokantada CHP yöneticilerince kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı’nca konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında CHP yöneticilerine sert tepki gösterildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, dernek binasında düzenlenen basın açıklamasında, “Gün geçmiyor ki şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerimiz hakarete uğramasın, şiddete maruz kalıp darp edilip, gururu ve onuru incinmesin.

Bizler vatanın bölünmez bütünlüğü, al bayrağımızın ebediyen dalgalanması, ezanımızın semalarda yankılanması, bu yüce milletin hür ve bağımsız yaşaması için, can verip şehit olmuş yiğitlerin ailesi ve vücutlarından bir parçasını feda etmiş yüce milletin kahraman gazileri olarak, son zamanlarda bizlere yapılan bu sözlü ve fiziki saldırıları anlamakta güçlük çekiyor, bu tür saldırıların şehitlerimizin kemiklerini sızlattığını, kahraman gazilerimizin yaralarına tuz bastığını üzülerek belirtmek istiyoruz” dedi.

Terörle Mücadele Gazisi Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney’in İzmir’den gelen ailesiyle birlikte daha önceden rezervasyon yaptırmış olduğu lokantaya iftar için gittiğini anlatan Akgül, “Aynı saatte Cumhuriyet Halk Partisinin Milletvekili Aday Adayı, CHP İl Yönetim ve üyelerine iftar programı düzenliyor. Birazdan ifade edeceğim olayı Gazimizden ve CHP li bir abimizden duyduklarımı sizinle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gazim ve ailesi iftarını açtıktan sonra dışarı çıkmak için masadan kalkıp yürürken salonda bulunan CHP’li birisinin ayağına takılarak yere düşmekteyken salondakiler tarafından kaldırılıyorlar, Gazimizin kardeşi abim Terörle Mücadele Gazisi müsaade edin dışarı çıkalım diyor. Salonda bulunan grup içerisinden birileri bize ne gaziliğinden bizemi gazi oldu vs laflar söylemeye başlıyor. Daha sonra bu grup Gazimize ve ailesine saldırıyorlar. Gazimizin annesi ve hamile gelini gözyaşları içerisinde üzüntülerini dile getiriyorlar. Gazimizin ailesinin yanında düştüğü durumu sizlerin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Daha sonra Ailenin düşmesine sebep olan vatandaş, milletvekili aday adayı ve il başkanı ailemizin yanına gelerek özür diliyorlar” diye konuştu.

Yaşanan olaydan haberi olunca kendisinin de olay yerine gittiğini yaşananları dinledikten sonra CHP İl Başkanı Suat Dülger’i telefonla arayarak neler yaşandığını bizzat İl Başkanın ağzından duymak istediğini söyleyen Akgül, “Kendisiyle yaklaşık 3-5 dakika görüştüm. Görüşmemiz karşılıklı olarak olumlu geçerken hiç beklemediğim bir ifadeyle ‘İktidara geliyoruz. İlk işimiz gazilerle mücadele etmek olacak’ dedi. Siz ve sizler kimsiniz şehit ve gazilerimizle mücadele edeceksiniz diyerek sesimi yükselttim ve telefonu yüzüne kapattım.

Konunun takipçisi olacağımızı ve CHP ve İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu göreve davet ediyorum. Şehit ve Gaziler Devletimizin Gözbebeği, Milletimizin kırmızı çizgisidir.

Tek düşüncesi vatan, bayrak ve milletin ortak değerleri uğruna can vermeyi göze alan kahramanlara saldırıp darp etmek, şehidin emanetlerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmak kimin ve kimlerin işine yarar, kamuoyunun takdirine sunuyor, bu tür sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra olmaması için acil hukuki önlemlerin alınmasını Yüce Meclisimizden ve Devlet Kurumlarımızdan bekliyoruz. Maddi değil, manevî olarak desteğe ve saygıya ihtiyacımızın olduğunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gazi Ensar Güney ise; “Dün İzmir’den gelen kardeşim, gelinim ve annemi iftar yemeğine çıkarmak istedim. Gittiğimiz bir restoranda biraz kalabalıktı, kalabalık olduğu için bizi aile bölümüne aldılar arka kısma. Biz arka kısıma geçtikten sonra yemeklerimizi yedik. Tabi o sırada bir kalabalık vardı ben şirket yemeği filan var diye düşündüm. Orucumuzu açıktan sonra dışarıya ihtiyaç karşılamaya çıktık. Zaten o sırada koridor tamamen kapalıydı, o sırada annemde yanımdayken müsaade edin geçeyim dememe rağmen kimse rahatını bozmadı sıkışık bir şekilde geçerken birisi geri çekilir gibi oldu ayağına takıldım arkamdan gelen annemin de ayağı takılınca ne yapıyorsunuz müsaade edin geçeyim dedim. O sırada arkamızda olan kardeşim toparlanmamızı görünce abim gazi benim müsaade edin geçsin dedi. Sonrasında ayağına takıldığım adam geldi özür diledi ona tamam abi görüşürüz dedikten sonra arkamı bir döndüm ki 20 kişi üzerimize geldi, gazi kelimesini duyan üzerimize geldi. Ben kendi kendime burası Erzurum burası benim memleketim burada böyle bir şey yaşanmaz olmaması lazım derken bunu duyan üzerimize geliyor. Bu sırada kardeşim müdahil oldu, bizde kendimizi savununca hakaretler, küfürler edilmeye başlandı. Bir milletvekili aday adayı, bir de CHP il başkanıymış benim haberim yoktu olay sonrası öğrendim onlar gelip özür diledi. Ama konuya dahil olmayan bir sürü insan, CHP’deki üyeler üzerimize saldırdı, darp olmadı çünkü biz karşılığını verdik, tepkimizi gösterdik. Annem ve gelinim orada arada sıkıştılar ağladılar. Bu olay Erzurum için veya en azından benim için kabul edilebilecek bir şey değildir. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu açıklama sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunacağız’’ dedi.