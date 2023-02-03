Gazeteci Kamuran Abacıoğlu''nun acı günü! Annesi 97 yaşında hayatını kaybetti...

Kamuran Abacıoğlu: "Annem Hacı Firdevs Abacıoğlu, bu geceyarısından sonra vefat etti, 97 yaşındaydı. 30 yıl önce birlikte hacca gitmiştik mübarek 3 aylarda bir cuma gecesi huzur içinde acı çekmeden bir kuş gibi son nefesini verdi. Mekanı cennet olsun"