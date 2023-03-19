Gastronomiyi enkaz altında bırakmadılar

Turizm kenti Antalya Kundu bölgesinde beş yıldızlı otel şefi Halil Gökmen, deprem bölgesine ait 11 ilin yöresel yemeklerini otel mutfağında ekibiyle birlikte sergiledi. Enkaz altında kalan Doğu ve Güneydoğu illerinin mutfağının yemek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Gökmen, otel aşçıları olarak bu lezzetleri dünyanın her yanından gelen turistlere tanıtmak istediklerini söyledi.

"Gastronomiyi enkazın altında bırakamazdık"

Deprem bölgesinde ciddi bir afet yaşandığını ve bölgenin güçlü bir gastronomisi olduğunu belirten Gökmen, “Bölgenin mutfağı oldukça zengin. Bu tatlar arasında; sıcak yemekler, kebaplar, soğuk mezeler, salatalar, turşu ve tatlılar mevcut. Biz bu zenginliğin en kaz altında kalmasını istemedik. Gastronomiyi enkazın altında bırakamazdık. Öğle ve akşam menülerimize bu yemeklere yer vermek istedik. Zengin yemek kültürünü otellerimizin Restoranlarında yabancı müşterilerimize sunuyoruz. Bu bölgedeki ekonomiyi canlandırmak adına da çalışıyoruz. Kahramanmaraş ve Antep bakırıyla ünlüdür. Bu ürünlerle sunum yaparak bölgenin sanayi ve tarımının güçlenmesi adına böyle bir görev üstlendik ”dedi.

"Deprem bölgesinden gelen ustalara istihdam sağladık"

Başlangıç olarak Antakya ve Kahramanmaraş ağırlıklı olarak çalışma yaptıklarını kaydeden Gökmen, “Bugün itibariyle başladık. Nisan ayı itibariyle devam edeceğiz. Büfelerimize yansıtacağız. Burada çok fazla yemek var. Bölgedeki kadın çalışanlara otellerimizde ustaları istihdam ediyoruz. Hem bölgenin ustalarını hem de damak tadını yaşatmaya çalışacağız. Bütün ülkemizin gastronomiye sahip çıkıyoruz. Hamburger yerine köfte, pizza yerine lahmacun, pide diyeceğiz. Yemek kültürünü yaşatmak büyük sorumluluk” şeklinde konuştu.

"Bakır sanayi önemli"

Bakır kaplarda servis yaptıklarını ifade eden Gökmen, “ Deprem Bölgesinin 11 ilinin yemeklerini sergiledik. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize bu lezzetleri tattırıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onlara yeni, farklı ve ilginç geliyor. Hem turizm açısından hem de gastronomimizin yaşaması adına çok önemli” dedi.

Yemeklerin yanı sıra tatlıları da tanıtan Gökmen, “Eski taş kaplar ve bakır kaplarla sunum yapıyoruz. Bölgemize ait tatlılarımız; Malatya kaysı, Antakya kabak tatlımız, künefemiz, Adana halka tatlımız, Antep baklavamız, Antakya kömbe tatlımızı sunuyoruz. Baklava fıstığı üretimiyle ilgili çiftçimize destek verilirse çok iyi olur. Koyun yağı çok pahalı ve az üretiliyor bu konuda da destek verilmesini isteriz” diye belirtti.