Farklı illerde depreme yakalandılar, kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş ile Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin, Burdur’da yerleştikleri yurtta tanışarak evlenme kararı aldı. Çift, yurt yetkililerinin düzenlediği organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından depremzedelerden bir kısmı çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Kaldıkları yurtlarda acılarını unutmaya çalışan depremzedelerden bu sefer mutlu bir haber geldi. Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Asımın Nesli Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan Adnan Altuntaş ile Fatma Gültekin, yurt yetkililerinin yaptığı organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı.

7.7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep’te yakalanan Adnan Altuntaş, depremin ardından Burdur’a gelerek buradaki yurtta kalmaya başladı. Yine aynı depreme Malatya’da yakalanan Fatma Gültekin de aynı yurtta yaşamını sürdürüyor. Burada tanışarak sohbet etmeye başlayan Adnan ile Fatma’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Parkta oturdukları esnada evlilik teklifi alan Fatma Gültekin ilk olarak "hayır" cevabını verse de araya giren yurt yetkililerinin çabasıyla evlilik teklifini kabul etti. Yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyonla da kız isteme merasimi düzenlendi.

Yurtta düzenlenen organizasyonda erkek tarafını temsilen bulunan Asımın Nesli Öğrenci Yurdu Müdürü Ramazan Ergene, “Bu Malatya ile Gaziantep’in sevgi buluşması oldu. Bu kardeşlerimizin vesilesi ile hayırlı bir iş için burada toplandık. Sizler de bu mutlu olaya tanıklık edeceksiniz. Ben burada oğlan tarafını temsil ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilimiz Mustafa Özçelik de kız tarafını temsil ediyor” dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Altuntaş’ın tekrar evlenme teklif ettiği Fatma Gültekin, teklife “Evet” diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Çift, “Burada tanışıp görüşmeye başladık. Şu anda çok heyecanlıyız. Bizim kavuşmamıza vesile olan il müdürümüzden, yurt müdürümüzden Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Nikah için il müdürümüzden haber bekleyeceğiz. Onlar bizim nikah şahidimiz olacak. Gerekli ayarlamalar yapıldığı zaman nikahımızı kıyacağız” dedi.

4 yıllık aşklarını yurtta evliliğe dönüştürdüler

Evlilik kararı alan bir diğer çift de Hataylı Fatma ve Ömer Soyak oldu. 4 yıl önce aynı iş yerinde çalışırken tanışıp birbirlerine aşk olan çift, Hatay’da yaşadıkları depremin ardından Burdur’a gelerek Sefahat Kız Öğrenci Yurdu’nda kalmaya başladı. Çift burada evlilik kararı alıp yurt müdürlüğüne başvurdu. Sessiz sedasız evlenen çifti unutmayan yurt yetkilileri, onları da bu organizasyona davet ederek, mutluluklarını törenle taçlandırdı.

Düzenlenen törende iki çift ve yurtta kalan depremzedeler davul zurna eşliğinde gönüllerince oynayarak moral buldular.