Fabrika işçileri değil lise öğrencileri

Sakarya’da gönüllü öğretmen ve lise öğrencileri, deprem bölgesinden şehre gelen afetzede aileler için gece gündüz demeden çalışarak, eksik olan mobilyaları üretip montajını gerçekleştiriyor.

Sakarya’da mesleki ve teknik liselerin gönüllü öğretmen ile öğrencileri, depremlerden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Deprem bölgesinden şehre gelen afetzedeler için kolları sıvayan öğrenci ve öğretmenler, eksik olan mobilyaları üretmeye başladı. Dolap, çalışma masası, çocuk sandalyesi üreten öğrenciler, ayrıca ihtiyaç duyulmayan mobilyaları da restore ederek, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.

"Öğrencilerimizin hepsi gönüllülük esasına dayalı olarak burada çalışıyorlar"

Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Şefi Yavuz Alpman, "Deprem bölgesinde evlerini, eşyalarını kaybetmiş ve devletimizin de destekleriyle Ferizli ilçemize yerleşen afetzedelerimizin ihtiyaçları oluyor. Çalışma masaları, elbise dolapları, sandalyeler gibi mobilyaları biz burada üretip, vatandaşlarımıza yardım amacıyla götürüyoruz. Öğrencilerimizin hepsi gönüllülük esasına dayalı olarak burada çalışıyorlar. Malzemeler ise okul bünyesindekilerin dışında vatandaşlarımızın göndermiş olduğu paralarla aldığımız malzemeler. Vatandaşlarımız evinde kullanmadığı veya değiştirme ihtiyacı duyduğu mobilyaları da bize getirip, eksik olan kısımlarını biz burada tamamlayıp yine depremzede vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Şuana kadar üç ailemize teslimat yaptık. Elbise dolabı, çalışma masası, sandalye gibi bu tarz mobilyaların üretimini yapıp teslim ettik. Şuanda yaklaşık 3 ailemize vereceğimiz yapım aşamasında olan mobilyalarımız var, onları da öğrenciler tamamlamaya çalışıyor. Yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Çok zor şartlarda olan vatandaşlarımıza yardım ediyorlar. Burada hem yardımlaşma hem de sorumluluk duyguları gelişmiş oluyor" dedi.

"Onlar mutlu olunca biz daha çok çalışmak istiyoruz"

Çalışma saatlerini önemsemediklerini aktaran 11. sınıf öğrencisi Tolga Kartal, "Depremzede arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Dolap, bilgisayar masası, çalışma masası, kitaplık yaptık ve onların montajını yaparak teslim ettik. Sürekli çalışmak istiyoruz. Saat bizim için önemli değil, yardım daha önemli ve yarın bizim başımıza da gelebilir. Burada kendimiz kesip kendimiz topluyoruz ve montajını da kendimiz yapıyoruz. Onların mutluluğu bizim için daha önemli, onlar mutlu olunca biz daha çok çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

"Başta çocuklarının sonrada onların yüzü gülsün bizim tek isteğimiz o"

Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Aydın ise "Öncelikle okul rehber öğretmenimiz, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın evlerine giderek, öğrencilerin ihtiyaçlarını soruyorlar. Ayrıca depremzede vatandaşlarımız kendi özel ihtiyaçları olursa gardırop, çalışma masası, kitaplık gibi bunları öğretmenimize söylüyorlar. Bizlerde onlara göre tedarik etmeye çalışıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bütün varlıklarıyla yardımcı olmaya yani asrın dayanışması dediğimiz yardımlaşmaya gönül birliğiyle katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bunda da inanıyoruz ki, elimizden gelen her şeyi yaptık ve daha fazlasını da yapmaya hazırız. Öğretmenlerimiz bu hususta mesai mefhumu kesinlikle gözetmiyor. Bize depremzede vatandaşlarımızdan ihtiyaçları bildirilsin ve onların en başta çocuklarının sonra da onların yüzü gülsün. Bizim tek isteğimiz o" şeklinde konuştu.