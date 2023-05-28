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Erzurum’da Erdoğan sevinci
Erzurum’da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü.
Haberde İnsan 28.05.2023, 20:45
Erzurum’da Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Erzurumlular sokağa döküldü.
Cumhuriyet Caddesi’nde bir grup vatandaş Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanma sevincini vatandaşlara Kemal Paşa tatlısı dağıtarak yaşadı. “Bay Bay Kemal Tatlısı” diyerek vatandaşlara ikramda bulunan vatandaşlar seçim zaferini böyle kutladı.