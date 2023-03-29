Türkiye’nin önde gelen projelerinden yerli otomobil Togg fabrikası, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri yapan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, Üsküdar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin önde gelen projelerinden olan yerli otomobil Togg fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri yapan Yapı Merkezi Holding’in kurucu ortağı ve fahri başkanı Ersin Arıoğlu (83) Üsküdar’da düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Arıoğlu’nun cenazesi, Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’ne getirildi. Cenazeye Arıoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Cenaze namazını ilahiyat profesörü ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Bayraktar Bayraklı kıldırdı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arıoğlu’nun naaşı Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

Türkiye’nin önde gelen projelerini yaptı

1940 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ersin Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti. Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı. 1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km’nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü. Türkiye’nin yüz akı projeleri Togg fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yaptı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dolayı ödül alan Ersin Arıoğlu, 2002 -2007 yılları arasında CHP Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu.