Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialarla ilgili dün Marmara Üniversitesi bir açıklama yayımlayarak Erdoğan'ın 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı sonucuyla okula resmen kayıt yaptığını ve 1981'de mezun olduğunu duyurmuştu. Bugün de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddialara belgelerle yanıt verdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'nde yayımlanan belgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8344 diploma numarasıyla Marmara Üniversitesi'nden mezun olduğu görülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, 1980-81 dönemi mezunlarının olduğu listede de yer alıyor.





Belgeler arasında Erdoğan'ın 1974 yılında 'Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi' de yer alıyor.

1981 yılında Askerlik Şube Başkanlığına gönderilen Erdoğan'ın geçici mezuniyet belgesine ilişkin yazışma.



Erdoğan'ın el yazısıyla Dekanlığa yazdığı dilekçe.