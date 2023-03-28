Enkazların üzerinde hatıralarını arıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerini kaybeden Altun ailesi, yıkılan binanın enkazının üzerinde hatıralarını aradı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonucuna binlerce bina ve iş yeri yıkılmış, binlerce vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde bulunan Bulvar Apartmanında iş yeri bulunan ve deprem sonrası yıkılan Altun ailesi, yaşanan felaket sonrasında enkaza dönüşen binanın üzerinde hatıralarını arıyor.

İşyeri yerle bir olan depremzede aile yıkıntılar arasında sağlam kalmış kullanabilecekleri eşyalarını ve anılarına ararken, bir yandan da yaşadıkları hatıraları hatırlıyor.

“Burada yaşadığımız anıları hatırlıyoruz”

İş yerine ait bütün her şeyin enkaz altında kaldığını ve yaşadığı anıları hatırlamak için enkaz başına geldiklerini ifade eden Ramazan Altun, “Burası iş yeri, üstü de 38 dairelik yarısı ofis yarısı daire olan bir binaydı. Anılarımızın olduğu bir yerdi ve yıkıldı şimdi de anılarımıza bakmaya geldik. Yaşadığımız şeyleri hatırlıyoruz, yoksa eşyasında değiliz. Allah rahmet eylesin kapıcımız Fatih Abi çocukları ve eşi ile birlikte vefat etti. Aslında benim ofisim 6’ncı kattaydı ama ofise dair hiçbir şey bulamadım. Burada genellikle muhasebecilerin evrakları var” dedi.

“Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi”

Yaşanan depremin korkutucu ve bir o kadar da üzücü olduğunu dile getiren Altun, “Biz burada nerden baksak 15-16 yıllık bir anımız vardı ve bugün de o anılarımızı andık. Deprem anında ailemle birlikteydim ve hayat üçgeni oluşturduk sonrasında da sağ salim indik evden. Ailem burada hiç gözümün önünden ayırmıyorum. Ailesini kaybedenlere Allah sabır versin çünkü o daha zor. Maldan mülkten ziyade ailemizin yanımızda olması daha önemli. Böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi, yoksa güzel şekilde yaşıyorduk. Ramazan Ayı’nda esinti bol oluyor diye buraya gelir otururduk” diye konuştu.