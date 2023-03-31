Enkaz altında kalan yavru kediler kurtarıldı

Adıyaman’da ağır hasarlı bir bina içerisinde bulunan 3 yavru kedi, yıkım esnasında enkaz altında kaldı. Yavru kediler, enkaz altından tek tek çıkarılarak kurtarıldı.

Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında bulunan bir bina, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Acil yıkılacak binalar arasında yer alan bina içerisine sokak kedisi tarafından 3 yavru yapıldı. Henüz birkaç günlük olan yavru kedilerin bulunduğu bina iş makineleri tarafından yıkılmaya başlanıldı. Çalışmalarda binanın bir kısmı çökertildiği esnada vatandaşlar ve iş makinesi operatörleri enkaz çevresinde ve üzerinde bir kedinin dolaştığını fark etti. Durumdan şüphelenen görevliler çalışmalarını durdurdu. Yapılan dinlemede yavru kedilerin sesinin duyulması üzerine enkazda kurtarma çalışması başlatıldı. 3 yavru kedi, çalışanlar tarafından tek tek enkaz altından çıkarılarak güvenli bir alana alındı. Herhangi bir yarası bulunmayan yavru kediler, ardından anneleri tarafından alınarak bölgeden götürüldü.

Depremzede Beytullah Şahin, “Bizim binaların yıkım kararı çıkmıştı. Biz binalara bakmaya geldiğimizde makineler gelmiş, operatör yıkmaya çalışıyordu. İlk hamlelerde yıkımda bir baktım kedi sıçradı, sağa sola döndü. Şu kedinin neyi var dedik, sonra arkadaşı ya da yavruları olabilir diye sağ olsun operatör durdurdu makineyi. Gidip ses dinledik, yani enkaz altında ses dinledik. Yavru sesleri gelmeye başladı, enkazın altından geldi sesler. O enkazı kaldıramadık, makineyle arkadaş sağ olsun enkazı kaldırdı. Ağaç vardı, ağacı çekti, bizler ulaşmaya çalıştık. Sesi dinledik, seslere doğru gittik. Sonra 3 tane küçük yavru kedi çıktı. Onları buraya çıkarttık, her çıkarttığımızda annesi gelip götürüyordu. Yani bizler yavruları çıkarana kadar annesi bizlerden ayrılmadı. O yavrularını alıp gitti, 3 tane çıkarttık. 3 tane canlının dışında çok bekledik, çok kulak verdik ses var mı yok mu diye. Hiç ses yoktu, ondan sonra arkadaşlar çalışmaya başladı” diye konuştu.