Emekli müdür, 45 yıldır çıkarmadığı kravatıyla enkaz temizliyor

Hatay’da emekli okul müdürü Yaşar Afacan, 45 yıldır sadece yatarken çıkardığı kravatıyla depremde zarar gören evinin hasarlı bölümlerini temizliyor. 3 milyona mal ettiği evine kısa süre önce taşınmayı planlayan Afacan, yapısının sağlam olduğunu, yeniden inceleme yapılmasını talep etti.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da meydana getirdi. Kent ticaretinin merkezi konumundaki Kurtuluş Caddesi ve çevresindeki çarşılar ile birçok iş yeri enkaza döndü. Emekli okul müdürü Yaşar Afacan’ın, 3 milyona mal ettiği, iki katlı evinin üzerine yandaki bina yıkıldı ve zarar verdi. Alt katta baharat dükkanı işleten Afacan, üst kata kısa süre önce taşınmayı planlıyordu. Yandaki binanın yıkılmasıyla, Afacan’ın üst katı zarar gördü. Tüm birikimleriyle yaptığı binanın hasar görmesinden büyük üzüntü duyan 60 yaşındaki Afacan, 45 yıldır çıkarmadığı kravatıyla enkaz temizliği yapıyor. Binanın her kolonunda 32 demir kullandığını söyleyen Yaşar Afacan, yapısının sağlam olduğunu ve yeniden inceleme yapılmasını talep etti. Afacan, binasını kendisinin onarabileceğini, devletin şahsına yapacağı yardımı ihtiyacı olanlara yapmasını istedi.

"Yandaki bina hasarlıydı"

Deprem gecesi hiç uyuyamadığını anlatan Yaşar Afacan, sarsıntıyla kendilerini güçlükle bahçeye attıklarını söyledi.

Üç gün boyunca hiçbir yere gidemediklerini dile getiren Afacan, “Sonra yeni yaptırdığım iş yerime geldim, böyle görünce canım sıkıldı. Uzun süre oğlumun yanında Ankara’da kaldık. İki gün önce yeniden geldim iş yerime bakmaya. Yandaki binaya 6 ay önce yıkım kararı verildi. Kimse boşaltmadı. Buradakiler çıksaydı belki bu yıkım olmayacaktı. O binada bir kadın yaşadı, en az 8 kişi vefat etti” diye konuştu.

"Tüm birikimim buradaydı"

Tahliye kararı verilen binanın 3 milyona inşa ettirdiği 2 katlı binanın üzerine yıkıldığını ve zarar verdiğini dile getiren Afacan, “Tüm birikimimi bu iki katlı yapıya harcamıştım, hepsi gitti. Bizim yapıya da yıkım kararı vermişler. Kısa süre sonra buraya taşınacaktık. Olmadı yıkıldı, oturamadık, kısmet değilmiş. Şu an burayı yapmaya kalksam 3 milyonu bulur. Yıksalar bana aynısını yapmazlar. Bana bir yerden ev verecekler, ihtiyacı olana versinler. Burayı ben kendi imkanlarımla tadilatını yapabilirim” dedi.

"Kravatım alışkanlık artık"

Kravatını da çıkarmadan enkaz temizliği yapan Afacan, "Alışkanlık artık, çocukluktan beri takıyorum. Babam postacıydı emekli oldu. Her gün gece yatacağı zaman kravatını çıkarırdı. Bize de bu alışkanlık oldu. Bu yeni yaptığım binaya, yıkım kararı düzeltilirse, biz düzeltiriz. Alt kattaki iş yerimi hemen açarım. Hatay bizim vatanımız, memleketimiz nasıl terk ederiz. Gidenler geri dönüyor" ifadelerine yer verdi.