Elazığ’da kalp hastası köylü, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da kardan yolu kapanan köydeki kalp hastası, karla mücadele ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası yaşlı adamın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti. Alınan bilgiye göre, Bardaklı köyünde yaşayan kalp hastası Mehmet Halis Çelik rahatsızlandı. Çelik’in yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, kar nedeniyle kapanan köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yarım saatlik çalışma sonucu yolu kardan temizledi. Ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.