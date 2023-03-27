Elazığ’da düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi

Elazığ Belediyesi ve Playland Eğlence Merkezi tarafından gerçekleştirilen ikinci çocuk festivalinde, depremden etkilenen çocuklar başta olmak üzere alana gelen herkes doyasıya eğlendi.

Elazığ Belediyesi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi ve Playland Eğlence Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik çocuk festivali düzenlendi. Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan festivalde, şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları ile çocuklar keyifli anlar yaşayarak doyasıya eğlendi. Çocuk festivalinin 4 Nisan tarihine kadar Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde devam edeceğini öğrenilirken, festivalin ardından Malatya’da ki çocukların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Geçen sene birinci çocuk festivalini gerçekleştirmiştik. Bu sene de ikincisini düzenliyoruz. Bu festivalin en önemli olaylarından biriside belediye başkanımızın talimatlarıyla festival tarihini öne aldık. Şuan da depremden etkilenen çocuklarımızın yüzleri gülsün diye özellikle festivalin tarihini değiştirdik. Festivalimiz çocuklarımıza hizmet vermeye devam ediyor” dedi.