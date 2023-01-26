Edirne’de Regaip Kandili coşkusu

Edirne’de üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, restorasyonu devam eden Selimiye Camii başta olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti.

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve şehirdeki diğer camilere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı camilerden biri olan Eski Camii imamı Salih Tatlı, Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Şehre ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası vaiz tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Program sonrası hayırseverler ve çeşitli kuruluşlar tarafından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edildi. Açıklamalarda bulunan vatandaşlar tüm Müslüman âleminin Regaip Kandili’ni tebrik ederek, ibadetlerini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.