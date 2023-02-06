Edirne’de kan bağış seferberliği başlatıldı

Kahramanmaraş’ta sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne’de kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar kan merkezlerine kan bulunmak için akın etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7, Gaziantep’te ise 6,4 ile 6,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde can kayıpları yaşanırken Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne’de de kan bağış seferberliği başlatıldı.

Yaşanan deprem sonrası Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının olduğunu ancak ilerleyen saatlerde meydana gelebilecek ilave kan ihtiyaçları için, Türkiye genelinde tüm vatandaşlara kan bağış çağrısı yapmıştı.

Bu çerçevede deprem bölgelerindeki kan ihtiyacı için Edirne’de iki noktada kan alımı yapılmaya başlandı. Kızılay Kan Bağış Merkezi ve Edirne Valiliği bahçesinde kurulan çadırda kan bağışı kabul ediliyor. Kan bağışını duyan Edirneliler, jandarma, polis ve kamu kurum kuruluşlarda çalışan personeller kan vermek için sıraya girdi. Vatandaşlar kan bağış noktalarında kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’yi yasa boğan depremin yaraları devam ederken Edirneli vatandaşlar, depremzedeler için Gıda, giyecek, battaniye gibi temel ihtiyaçların yanı sıra bölgedeki kan ihtiyacı için de harekete geçti.

"3 ekibimiz farklı noktalarda kan alımı yapıyor"

Deprem ve doğal afet gibi durumlarda akla ilk gelen şeyin kan bağışı olduğunu söyleyen Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Batuhan Değiş, "Ciddi bir kan ihtiyacı olduğu için yoğunluk oluyor. Son 1 haftadır genel müdürlüğümüzün de önderliğinde yürütülen bir kan bağış kampanyamız vardı. Havalar soğuk olduğu için kan stoklarımız düşüyor. Biz de kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır sloganıyla kan alımını sürdürüyoruz. Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi, askeri personele yönelik kışlada ve Edirne Valiliği bahçesinde olmak üzere üç ekibin deprem bölgesindeki kan ihtiyacı için kan alımı yaptığını söyleyen Dr. Değiş, ekiplerin saat kavramı olmadan kan alımını sürdüreceğini belirterek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Deprem bölgesinde arkadaşları olduğunu söyleyen vatandaşlardan Ece Dikbıyık, ellerinden gelen tek şeyin kan bağışı yaparak destek olmak olduğunu belirterek deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediklerini aktardı.

Deprem haberlerini gördükten sonra kan ihtiyacının oluşabileceğini düşündüğünü söyleyen Sinem Dikbıyık, vatandaşlara kan bağış çağrısında bulundu.