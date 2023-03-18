Edirne’de Çanakkale şehitleri anısına tören düzenlendi

Edirne’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’ndeki tören çelenklerin sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, şehitlik defterini imzaladı. Şehitlik defterindeki yazıda, "Ülkemizin bekası ve milletimizin birliği uğruna, canını feda eden Aziz Şehitlerimiz! Hilalin gölgesinde müsterih olunuz ki Türk milleti olarak birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla; emanetinizi yani mübarek vatan topraklarını, istiklal ve istikbalimizi canımızdan aziz bilerek yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, ve İl Müftüsü Edirne Hasan Başoğlu, depremlerde hayatını kaybedenler ve şehitler için dua okudu.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne milletvekilleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.