Dükkanını açtığında ilginç bir manzarayla karşılaştı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iş yerini açan sanayi esnafı, depoda yuva kuran bal arılarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Akanlar Küçük Sanayi Sitesi’nde ilginç bir durum yaşandı. Otomobil tamir işi yapan Ali Özdoğan, sabah iş yerini açtığında depoya yuva kuran bal arılarıyla karşılaştı. Depoya giremeyen Özdoğan, ilçede arıcılık yapan Mahmut Ergin’e haber verdi. İş yerine giden Ergin, arıları kontrol ettiğinde yuvalarından ayrılan bir koloni olduğunu fark etti. Yanında getirdiği yapay kovana kraliçe arıyı koyan Ergin, arıların da kovana girmesini sağladı.

Depoya sığındılar

Arıları kovana yerleştirdiklerini söyleyen arıcı Mahmut Ergin, “Sabahleyin bir telefon geldi, arkadaşlar aradı. Arının oğul attığını söylediler. İçlerinde küçük bir kraliçe arı vardı. Kraliçeyi kovana aldık. Geri kalanlar da kraliçeyi takip edip kovana girdiler” dedi.

Dükkanı açınca sürprizle karşılaştı

Güne sürprizle uyandıklarını söyleyen esnaf Ali Özdoğan ise, “Sabah dükkanımı açtığımda iş yerimin depo olarak kullandığım bölgesinde arı olduğunu gördüm, biraz tedirginlik yaşadım. Daha sonra arıcı arkadaşlardan bir tanesini aradık. Kendisi gelip arıları aldı” diye konuştu.

Kovana konulan arılar, arazideki başka araların yanına götürülerek sahibi bulunana kadar başka bir kovana yerleştirildi.