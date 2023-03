Down sendromluların mutlu günü

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından özel bir etkinlik düzenledi. Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down-Çed) işbirliğiyle yapılan etkinlik, Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe anne ve babalarıyla birlikte katılan down sendromlu çocuklar, sempatik tavırları ve atölye çalışmalarında sergiledikleri el becerileriyle beğeni topladı. Birbirinden güzel resimler yapan çocuklar, müzik eşliğinde balonlarla oynadı. Down sendromlu çocukların hazırladığı Ege ve Karadeniz Bölgesi’ne özgü halk oyunu gösterisi izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Ayrıca her çocuğun katılımıyla ortak bir tablo yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Down-Çed Başkanı Ulviye Demirci, “Down sendromlu bireyleri üretken, toplumla bütünleşen bir yaşam kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olursak sorunları çözmekte daha başarılı oluruz. Düşünce, gönül ve eylem birliğiyle hareket edersek başarılı oluruz” dedi.

“Taleplerinize cevap vermek için buradayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili İdris Akdin ise konuşmasında 21 Mart’ın önemine dikkat çekerek, “21 Mart, yeni gün demektir. Böyle özel bir günde Büyükşehir Belediyesi olarak down sendromlu çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız. Çocuklarımız için güzellikleri çoğaltıp sorunları çözebiliriz. Çocuklarımız için her türlü istek ve talebinize cevap vermek ve karşılamak için buradayız. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.