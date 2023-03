Down Sendromlulardan farkındalık yürüyüşü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Down Sendromlu bireyler ve aileleri, toplumda farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Dolayısıyla Samsun’da yürüyüş düzenlendi. Down Sendromlu bireyler ve ailelerin katıldığı yürüyüş, İstiklal Caddesi’nde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Özel bireyler yürüyüşte, “Biz Downlular kötü huylardan arındırılmış bireyleriz”, “1 kromozom fazlalık bizlere güler yüz ve sevimlilik katıyor” ve “Dostlar kromozom saymaz” gibi dövizler taşıdılar.

“Toplumda farkındalık uyandırmak istedik”

Yürüyüşün amacından bahseden Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, “Down Sendromlu çocukların her zaman toplum içerisinde olduğunu ve var olmaya devam edeceğini hatırlatmak için bir etkinlik düzenledik. Down Sendromu hakkında bir şey bilmeyenler, çocuklarımızı ve aileleri biraz dışlıyorlar. Toplumun içinde biz de varız. Farklıyız ama farklıları kabul etmenin bizi insan yaptığını unutmamalıyız. Bize kabul etmeleri, toplumdan farkındalık uyandırma adına yürüyüş yaptık. Down Sendromlu çocukların potansiyellerini tam olarak sergileyebilmeleri için toplumda duyarlılığa ihtiyaç var. Çocuklarımız biraz geç öğrenebilir ve yavaş büyüyebilirler ama iyi bir eğitim ile kendi hayatlarını sürdürebilecek seviyeye gelirler. Zekalarında eğitim sayesinde anlamlı yükselmeler olur, bağımsız yaşayabilirler. Bu farkındalığı ortaya koymak için güzel bir ekinlik ortaya koyduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda Down Sendromlu çocuklar ellerinde tuttukları rengarenk balonları gökyüzüne bıraktılar.