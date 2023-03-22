Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Asrın felaketinden etkilenen illerden Diyarbakır’da, Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 11 il arasında bulunan Diyarbakır’da yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Diyarbakır’da vatandaşlar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ile birlikte tarihi Ulu Camii’nde saf tuttu. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Ramazan ayına yaşanan felaketten dolayı buruk girdiğini belirten Mehmet Buldu, meydana gelen afetlerden ibret alınması gerektiğini ifade etti.

“Geçen Ramazan ayında beraber namaz kılıyorduk, şimdi hiçbiri yok”

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde 8 yakınını kaybettiğini ve bu Ramazan ayını hüzünlü geçireceğini dile getiren Buldu, “Ramazan ayını tüm Müslümanların beklediği gibi biz de bekliyorduk. Rabbim Ramazan ayını tüm İslam alemine hayırlı eylesin. İnşallah Ramazan ayı insanları gafletten uyandırır. Maalesef bizler de ailemizi depremde kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların da mekanı cennet olsun. Rabbim nice Ramazanlara bizi sevdiklerimizle ulaştırsın. Yaşadığımız afetlerden ibret almamız gerekiyor. Geçen Ramazan ayı ile bu Ramazan ayı arasında kimimizin sevdiği yok. Benim ailemden mesela 8 kişi hayatını kaybetti. Geçen Ramazan ayında beraber namaz kılıyorduk, şimdi hiçbiri yok. Bir gece beraberdik sabah hiçbiri kalmadı. Bunun için insanların tövbe etmesi gerekiyor. Rabbim bize Ramazan ayının bereketi gibi günlere bizi ulaştırsın” dedi.

Tarihi camide kılınan ilk teravih namazının ardından eller dua için semaya açıldı.