Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk cuması eda edildi

Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Diyarbakırlılar tarihi Ulu Camii’ne akın etti.

Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle tarihi Sur ilçesinde bulunan Ulu Camii’ne gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti. Okunan hutbenin ardından namaz kılındı.

Kentin birçok camisi de Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu.